Илья Геркус: "Ари и Фарфан пообещали сдерживать агрессию"

Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что провел воспитательную беседу с игроками клуба Ари и Джефферсоном Фарфаном по поводу их поведения после финала Кубка России против "Урала" (2:0). После игры на поле вспыхнула массовая драка, Ари и Фарфан были удалены с поля. Впоследствии форвард екатеринбуржцев Роман Павлюченко в нецензурной форме высказался в адрес Ари и заявил, что бразильца надо "выгнать из страны".

- Провел беседу с Ари и Фарфаном. Высказал им свое критическое отношение к агрессии, они согласились, обещали сдерживаться и не отвечать на провокации, - сказал Геркус. - Клуб не будет обращаться в комитет по этике по поводу заявлений Павлюченко, не хотел бы еще раз к этой теме возвращаться.

Мне кажется, внимание медиа к этой теме избыточно и, в целом, это вредит футболу. (Сергей ЕГОРОВ)

Павлюченко обматерил Ари после драки в финале Кубка России //

Роман Павлюченко: "Ари поступил, как человек-г...о" //

Роман Павлюченко: "Ари надо выгнать из страны. Пусть в Бразилию летит"