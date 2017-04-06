20:17 | ФУТБОЛ — Кубок России

Губернатор Свердловской области поздравил "Урал" с выходом в финал Кубка России

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем "Инстаграме" поздравил "Урал" с победой над "Рубином" (2:1) в полуфинале Кубка России. В финале турнира "Урал" сыграет с "Локомотивом", который накануне одолел "Уфу" со счетом 1:0. Финал Кубка России состоится на стадионе "Фишт" в Сочи 2 мая.

– Ребята, поздравляю вас с победой! Вы сегодня совершили настоящий спортивный подвиг. Желаю вам победы и всего наилучшего. Спасибо всей футбольной дружине. За вас болел весь Урал. С победой! – сказал Куйвашев в видеообращении.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Уралмашевец

Вспомнил перед выборами )))

20:32

баламошка

Чинуши это дело любят.

20:25

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