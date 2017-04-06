Губернатор Свердловской области поздравил "Урал" с выходом в финал Кубка России

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем "Инстаграме" поздравил "Урал" с победой над "Рубином" (2:1) в полуфинале Кубка России. В финале турнира "Урал" сыграет с "Локомотивом", который накануне одолел "Уфу" со счетом 1:0. Финал Кубка России состоится на стадионе "Фишт" в Сочи 2 мая.

– Ребята, поздравляю вас с победой! Вы сегодня совершили настоящий спортивный подвиг. Желаю вам победы и всего наилучшего. Спасибо всей футбольной дружине. За вас болел весь Урал. С победой! – сказал Куйвашев в видеообращении.