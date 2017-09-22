Губернатор Самарской Области: "Выражаю благодарность "Крыльям" и болельщикам"

Губернатор Самарской Области Николай Меркушкин после матча "Крыльев Советов" в 1/16 финала Кубка России против "Локомотива" (3:2) поблагодарил футболистов самарской команды за победу. Меркушкин подчеркнул, что "волжане" выиграли за счет самоотдачи.

– "Локомотив" – действующий обладатель Кубка России и для них этот матч был крайне важен, чтобы удержать свой статус, – цитирует клубная пресс-служба Меркушкина. – Нужно сказать слова благодарности нашей команде, всем ребятам, которые отдавались на поле до конца и бились до последнего. "Крылья" добились этой победы хорошей игрой. В раздевалке эмоции очень позитивные, все рады победе. Команда может своим духом, примером и игрой заряжать тысячи людей в регионе. Хочу поздравить болельщиков "Крыльев Советов" с победой и хочу пожелать им поддерживать нашу команду всегда и во все времена.