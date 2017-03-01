Григорий Чиркин: "Если "Тосно" строго сыграет с "Локо" в обороне, то шансы впереди будут"

Форвард "Тосно" Григорий Чиркин считает, что игра в обороне станет ключом к успеху в матче с "Локомотивом" в 1/4 финала Кубка России. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

– Наш клуб молодой и во всех турнирах хочет заявить о себе, что в Кубке, что в чемпионате, - цитирует пресс-служба клуба Чиркина. - А Кубок – такой турнир, что можно сыграть и с премьер-лигой, попасть в еврокубки. А чем дальше двигаешься, тем выше престиж клуба поднимается.

– Какие моменты можно отметить в игре будущего соперника, и насколько по силам команде будет выиграть у "Локомотива"?

– "Локомотив" – сильный довольно-таки соперник, на уровне "Зенита". По крайней мере, по тем матчам, что я видел, команда поменялась, и с приходом Семина, и появлением ряда молодых футболистов. Они сейчас играют в другой футбол, больше контролируют мяч, как мне показалось. Если строго сыграть в обороне, то шансы впереди у нас будут. Забить гол, а там уже посмотрим. А если сыграть вничью в основное время, то это пенальти и, как известно, лотерея 50 на 50.

Трансляция матча "Локомотив" – "Тосно"