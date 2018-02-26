Гендиректор "Амкара": "На сегодня ничего не предвещает переноса матча с "Авангардом"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин отметил, что поле пермского стадиона "Звезда" на котором завтра, 27 февраля, состоится матч 1/ 4 финала Кубка России, находится в хорошем состоянии и готово к проведению игры.

– Состоится ли во вторник кубковый матч с "Авангардом" или есть вероятность, что его могут перенести?

– Это не ко мне вопрос. Принимать решение будет инспектор и судьи. На сегодняшний день ничего не предвещает переноса матча, хотя прогноз на завтра не очень благоприятный. Обещают снегопад.

– Что делается для сохранения газона?

– Сейчас газон у нас в хорошем состоянии, зеленый. Мы его расчистили. Работает подогрев. На данную минуту я не вижу проблем с ним. А когда завтра пойдет снег, я не знаю, что будет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)