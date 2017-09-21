Евгений Кафельников: "ЦСКА за победу в Лиге чемпионов заработал 1,5 миллиона евро, а "Спартак" - нет"

Известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в интервью "СЭ" отметил, что не придает значения вылету ЦСКА из Кубка России. По его словам, сравнивать армейцев и красно-белых в этом турнире нет смысла.

– Каррера ожидаемо привез в Краснодар боевой состав?

– Это вообще-то его работа. Тренер выполняет свои функции. Так и должно быть. Какие тут вопросы?

– Например, ЦСКА сыграл в Курске полурезервным составом и уступил.

– Да меня не интересует, что там происходит с ЦСКА. Моя команда – "Спартак". Могу лишь заметить, что армейцы победили в Лиге чемпионов на выезде и заработали 1,5 миллиона евро, а "Спартак" – нет…

– Обнадежило, что Петкович не вышел сегодня на поле?

– Не придал этому значения. "Спартак" любым составом должен был побеждать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Евгения Кафельникова