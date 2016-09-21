"Динамо" разгромило "Ростов" и вышло в 1/8 финала Кубка России

В игре 1/16 финала Кубка России "Динамо" в родных стенах обыграло "Ростов" – 4:0. Голы на свой счет записали защитники Владимир Рыков и Иван Темников, нападающий Иван Маркелов, а один из мячей в свои ворота отправил защитник Папа Гуйе.
В 1/8 финала подопечные Юрия Калитвинцева встретятся с победителем пары "Тосно" – "Арсенал".
Кубок России
1/16 финала
"Динамо" (Москва) - "Ростов" - 4:0 (3:0)
Голы: Рыков, 6 - угловой (1:0). Папа Гуйе, 18 - в свои ворота (2:0). Маркелов, 45+1 (3:0). Темников, 90+2 (4:0).
"Динамо": Нарубин, Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов, Катрич (Темников, 66), Сапета, Зотов (Кузьмин, 57), Панченко, Маркелов, Бечирай (Погребняк, 46).
"Ростов": Медведев, Скопинцев, Папа Гуйе, Христис, Кондрюков (Соболь, 58), Байрамян, Киреев (Сиденко, 68), Эззатоллахи, Вебер, Препелицэ, Ходунов (Шаповалов, 52).
Предупреждения: Ходунов, 5. Эззатоллахи, 58.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
21 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".
FreDDy Kruger
Глеб FreDDy Kruger Это если бы в матче играл хотя бы один футболист основы Ростова, а так там одни дублеры были ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Да мне насрать кто там основной или не основной...Я не слежу за Другими командами...Главное,что МЫ вынесли с треском команду участвующую в ЛЧ...
16:09
i_mikola
Т.е. выходит, что Бавария играет практически на уровне нашей ФНЛ...
16:06
Глеб
FreDDy Kruger Это если бы в матче играл хотя бы один футболист основы Ростова, а так там одни дублеры были
16:05
Глеб
shpasic Спартак тоже играл в Хабаровске полурезервным составом
16:04
Тот самый Зануда
Колхоз откровенно слил этот турнир.
16:04
FreDDy Kruger
С удовольствием посмотрел избиение участника лиги чемпионов...ДИНАМО ИГРАЕТ...Но забивного напа не хватает...И не могу понять почему Темников не играет в основном составе?
16:04
shpasic
нет, т.к. у Ростова практически не было игроков основы.
16:03
Antoha1983
А будет ли на Ростов вылито столько помоев сколько уже вылили на Спартак?
15:57
kossross
Какое то чувство что на заседании РФС в субботу будет какое то революционное решение. Все клубы Премьер Лиги сливают кубковые матчи. Едут вторым составом. Как будто о чем то знают.
15:56