"Динамо" разгромило "Ростов" и вышло в 1/8 финала Кубка России

В игре 1/16 финала Кубка России "Динамо" в родных стенах обыграло "Ростов" – 4:0. Голы на свой счет записали защитники Владимир Рыков и Иван Темников, нападающий Иван Маркелов, а один из мячей в свои ворота отправил защитник Папа Гуйе.

В 1/8 финала подопечные Юрия Калитвинцева встретятся с победителем пары "Тосно" – "Арсенал".

Кубок России

1/16 финала

"Динамо" (Москва) - "Ростов" - 4:0 (3:0)

Голы: Рыков, 6 - угловой (1:0). Папа Гуйе, 18 - в свои ворота (2:0). Маркелов, 45+1 (3:0). Темников, 90+2 (4:0).

"Динамо": Нарубин, Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов, Катрич (Темников, 66), Сапета, Зотов (Кузьмин, 57), Панченко, Маркелов, Бечирай (Погребняк, 46).

"Ростов": Медведев, Скопинцев, Папа Гуйе, Христис, Кондрюков (Соболь, 58), Байрамян, Киреев (Сиденко, 68), Эззатоллахи, Вебер, Препелицэ, Ходунов (Шаповалов, 52).

Предупреждения: Ходунов, 5. Эззатоллахи, 58.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

21 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".

Трансляция матча "Динамо" - "Ростов"