15:51 | ФУТБОЛ — Кубок России

"Динамо" разгромило "Ростов" и вышло в 1/8 финала Кубка России

Динамовцы радуются голу. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Динамовцы радуются голу. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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В игре 1/16 финала Кубка России "Динамо" в родных стенах обыграло "Ростов" – 4:0. Голы на свой счет записали защитники Владимир Рыков и Иван Темников, нападающий Иван Маркелов, а один из мячей в свои ворота отправил защитник Папа Гуйе.

В 1/8 финала подопечные Юрия Калитвинцева встретятся с победителем пары "Тосно""Арсенал".

Кубок России

1/16 финала

"Динамо" (Москва) - "Ростов" - 4:0 (3:0)

Голы: Рыков, 6 - угловой (1:0). Папа Гуйе, 18 - в свои ворота (2:0). Маркелов, 45+1 (3:0). Темников, 90+2 (4:0).

"Динамо": Нарубин, Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов, Катрич (Темников, 66), Сапета, Зотов (Кузьмин, 57), Панченко, Маркелов, Бечирай (Погребняк, 46).

"Ростов": Медведев, Скопинцев, Папа Гуйе, Христис, Кондрюков (Соболь, 58), Байрамян, Киреев (Сиденко, 68), Эззатоллахи, Вебер, Препелицэ, Ходунов (Шаповалов, 52).

Предупреждения: Ходунов, 5. Эззатоллахи, 58.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

21 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".

Трансляция матча "Динамо" - "Ростов"

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КОММЕНТАРИИ (9)
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FreDDy Kruger

Глеб FreDDy Kruger Это если бы в матче играл хотя бы один футболист основы Ростова, а так там одни дублеры были ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Да мне насрать кто там основной или не основной...Я не слежу за Другими командами...Главное,что МЫ вынесли с треском команду участвующую в ЛЧ...

16:09

i_mikola

Т.е. выходит, что Бавария играет практически на уровне нашей ФНЛ...

16:06

Глеб

FreDDy Kruger Это если бы в матче играл хотя бы один футболист основы Ростова, а так там одни дублеры были

16:05

Глеб

shpasic Спартак тоже играл в Хабаровске полурезервным составом

16:04

Тот самый Зануда

Колхоз откровенно слил этот турнир.

16:04

FreDDy Kruger

С удовольствием посмотрел избиение участника лиги чемпионов...ДИНАМО ИГРАЕТ...Но забивного напа не хватает...И не могу понять почему Темников не играет в основном составе?

16:04

shpasic

нет, т.к. у Ростова практически не было игроков основы.

16:03

Antoha1983

А будет ли на Ростов вылито столько помоев сколько уже вылили на Спартак?

15:57

kossross

Какое то чувство что на заседании РФС в субботу будет какое то революционное решение. Все клубы Премьер Лиги сливают кубковые матчи. Едут вторым составом. Как будто о чем то знают.

15:56

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ