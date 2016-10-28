Борис Игнатьев: "Петиция о трансфере Лодыгина? Тогда за сэйвы нужно писать петицию о присвоении ему Героя России"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев по итогам матча 1/8 финала Кубка России "Анжи" – "Зенит" (4:0) отметил, что вратарь питерцев Юрий Лодыгин не один несет вину за крупное поражение. Специалист заявил, что созданная петиция за трансфер Лодыгина из "Зенита" – глупость.

– Лодыгин в каких-то эпизодах не выручил, но не стоит всю вину за такое поражение сваливать на него, – цитирует "Р-Спорт" Игнатьева. – Проиграла вся команда. Вратарь бессилен, когда не вся команда участвует в оборонительных действиях. Нужно думать о командных действиях, а не писать петиции против Лодыгина. Это глупости! В таком случае надо писать петиции на присвоение Героя России Лодыгину, когда он выручает команду.