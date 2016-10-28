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Борис Игнатьев: "Петиция о трансфере Лодыгина? Тогда за сэйвы нужно писать петицию о присвоении ему Героя России"

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Вчера. Каспийск. "Анжи" – "Зенит" - 4:0. 79-я минута. Только что Бернард БЕРИША (№ 14) забил четвертый гол в ворота "Зенита".0:4 – так "Зенит" не унижали 13 лет

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев по итогам матча 1/8 финала Кубка России "Анжи""Зенит" (4:0) отметил, что вратарь питерцев Юрий Лодыгин не один несет вину за крупное поражение. Специалист заявил, что созданная петиция за трансфер Лодыгина из "Зенита" – глупость.

– Лодыгин в каких-то эпизодах не выручил, но не стоит всю вину за такое поражение сваливать на него, – цитирует "Р-Спорт" Игнатьева. – Проиграла вся команда. Вратарь бессилен, когда не вся команда участвует в оборонительных действиях. Нужно думать о командных действиях, а не писать петиции против Лодыгина. Это глупости! В таком случае надо писать петиции на присвоение Героя России Лодыгину, когда он выручает команду.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161028/1111444635.html

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/8 финала

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КОММЕНТАРИИ (3)
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П_о_в_а_р

letmebetomorrow зря лодыгин с россией связался - мог бы быть звездой в греции. ------------------------------- А на Фарерских ос-вах мог бы быть Львом Яшиным. А в Вануату Богом.

14:52

letmebetomorrow

зря лодыгин с россией связался - мог бы быть звездой в греции.

14:46

Tribunal Z

Клоун Лодыгин уже достал всех! Самому то не стыдно когда вытворяет клоунаду на поле? Такое впечатление что то ли колёса глотает, то ли бухает по вечерам и на поле частенько теряет ориентацию в пространстве. Наркоман или алкоголик. Советую сделать углублённый медицинский анализ Лодыгина руководителям клуба

14:41

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