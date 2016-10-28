Создана петиция с требованием выставить Лодыгина на трансфер

Создана петиция на имя руководство "Зенита" с требованием выставить на трансфер вратаря команды Юрия Лодыгина. Болельщики питерцев утверждают, что голкипер является причиной не самых успешных результатов команды в последних матчах.
Приводим полностью текст заявления:
На протяжении нескольких последних месяцев Юрий Лодыгин совершил огромное количество ошибок, отражающихся на финальном счете игр "Зенита". Своим непрофессионализмом Юрий порочит честь великого клуба. Игра всей команды изменится, в случае если на последнем рубеже обороны будет стоять человек, на которого можно положиться.
Последней каплей стали грубейшие оплошности вратаря, допущенные в кубковой игре с махачкалинским "Анжи", которую клуб проиграл со счетом 0:4, досрочно завершив выступления в турнире в 1/8 финала.
Абсолютное большинство болельщиков "Зенита" поддерживает данную инициативу. Считаю необходимым привлечь внимание руководства клуба.
На данный момент петицию поддержали 47 человек.
Дополнительная информация
https://www.change.org/p/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D1%84%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D
Гаттузо зол!
Зато Глушняков мясных устраивает. И это прекрасно.
14:51
letmebetomorrow
блин, может создадим петицию, о том что нужно лишить работы москалева и других, отметившихся судей? о том что ко всем чертям собачьим расформировать рфпл - толку то никакого..
14:45
Tribunal Z
Кроме Лодыгина там дурака валяла вся команда! Старались только 4 игрока - Кокорин, Мак, Жирков и Жулиану, остальные как в штаны наложили и шевельнуться не хотели. Особенно взбесил Нету. Вообще такой олух и как его в команде держат. Клянусь небом и землёй Новосельцев играет лучше! А его даже не выпустили. Дзюба вообще провёл встречу как тюфяк. Зачем выходил тогда? Ломбертс по моему уже вообще не готов играть на уровне РФПЛ, зачем занимает место чужое? Кроме походов по Питерским барам его ничего похоже не интересует. Витсель мало того что пасы уже с браком давно отдаёт, так ещё и в ворота попасть не может уже много игр, за 5 игр пару раз всего в створ попал. УМЕЕТ ТОЛЬКО МЯЧ ДЕРЖАТЬ И ВОЗИТ, И ВОЗИТ ПОКА КОМАНДА СОПЕРНИКА УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЕРНУЛАСЬ К СВОИМ ВОРОТАМ, ТОРМОЗ, НЕ ИНАЧЕ! Луческу, выпускай молодых, с таким отношением лентяев они дела не испортят, а в старании на голову превзойдут!
14:44
AlCapone
Осень. Пора обострения сами-знаете-каких заболеваний.
14:41
Komendant1
Это не болельщики, это ДЕГЕНЕРАТЫ.
14:40
Don Miguel
Как говорил Великий вождь, "у нас даже кухарка может управлять государством"!. Правда, имел он в виду совсем не то, чему так рады кухарки! Там речь была всего-лишь об увеличении лиц, имеющих избирательное право. Доувеличивались, теперь все "способны" управлять....
14:33
DarkZ
Что за бред и истерика, на фига поросям уподобляться, а ничего что в прошлом розыгрыше он серию пенальти тащил, совсем память короткая что ли?
14:13
PELMEN GUBASTIY
ДА--ДА..... На пару с "КВН-щиком с соседнего "что-где-когда-почём"" !!! В Европу!!! Вот мы "УСИЛИМ" сильнейшие клубы!!!!!
14:07
marko1772
петицию на Нету подпишут гораздо больше...
14:06
Ю.Ю.
И эти про величие...
14:04
AHyAP77
Лодыгин реально уныл.
14:04
vassel
"Великому" клубу - "Великий" вратарь! Юра держись, ты нам нужен.
13:56
dv2205
еванулись что-ли со своими петициячи
13:55
vabl
Петиция - страшный вирус. Способ лечения один: каждому подписавшему идиотскую бумажку - 40 уколов в живот.
13:54
Molchan46
47 человек? Внушительная цифра!
13:52
Айртон
Бомжи, а как же один за всех и все за одного?))
13:51
1forever1
Абсолютное большинство болельщиков "Зенита" поддерживает данную инициативу/ На данный момент петицию поддержали 47 человек. Ахренеть логика
13:48
Айртон
Юрий порочит честь великого клуба. ---------------- Великого?))
13:44