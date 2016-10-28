Создана петиция с требованием выставить Лодыгина на трансфер

Создана петиция на имя руководство "Зенита" с требованием выставить на трансфер вратаря команды Юрия Лодыгина. Болельщики питерцев утверждают, что голкипер является причиной не самых успешных результатов команды в последних матчах.

Приводим полностью текст заявления:

На протяжении нескольких последних месяцев Юрий Лодыгин совершил огромное количество ошибок, отражающихся на финальном счете игр "Зенита". Своим непрофессионализмом Юрий порочит честь великого клуба. Игра всей команды изменится, в случае если на последнем рубеже обороны будет стоять человек, на которого можно положиться.



Последней каплей стали грубейшие оплошности вратаря, допущенные в кубковой игре с махачкалинским "Анжи", которую клуб проиграл со счетом 0:4, досрочно завершив выступления в турнире в 1/8 финала.



Абсолютное большинство болельщиков "Зенита" поддерживает данную инициативу. Считаю необходимым привлечь внимание руководства клуба.

На данный момент петицию поддержали 47 человек.

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