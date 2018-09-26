"Арсенал" переиграл "Сахалин"

"Арсенал" выиграл у "Сахалина" в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России - 2:1. В составе победителей отличились Абдул Кадири Мохаммед и Максим Беляев. За клуб из Южно-Сахалинска забил Александр Гаглоев.

Олимп - Кубок России

1/16 финала

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - " Арсенал" (Тула) - 1:2 (0:2)

Голы: Кадири Мохаммед, 10 (0:1). Беляев, 29 (0:2). Гаглоев, 69 (1:2).

"Сахалин" (Южно-Сахалинск): Счастливцев, Алахвердов, Сурков, Коломыц, Маслов, Духнов, Ерусланов, Гаглоев, Матрахов (Худяков, 79), Большунов (Чудояков, 60), Есиков (Аксютенко, 70).

" Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Хагуш, Денисов, Беляев, Кадири Мохаммед, Горбатенко (Берхамов, 86), Мирзов (Ивакин, 72), Костадинов, Кангва (Хлусевич, 83), Лесовой.

Предупреждения: Комбаров, 6. Гаглоев, 11. Кадири Мохаммед, 58. Алахвердов, 90+1.

Судьи: Шадыханов. Березнов, Приходько (все - Москва).

26 сентября. Томск. Стадион "Темп". 500 зрителей.

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