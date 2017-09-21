"Амкар" разгромил "Факел"

"Амкар" на выезде переиграл "Факел" в матче 1/16 финала Кубка России. Пермский коллектив забил четыре безответных гола. Дубль оформил Станислав Прокофьев, а также по мячу в ворота соперника отправили Александр Рязанцев и Михаил Сиваков.

Примечателен тот факт, что "Амкар" сегодня забил на один мяч больше, чем за первые 10 туров чемпионата России в этом сезоне.

В следующей стадии турнира подопечные Гаджи Гаджиева​ сыграют с "Ростовом".

Кубок России

1/16 финала

"Факел" (Воронеж) - "Амкар" (Пермь) - 0:4 (0:1)

Голы: Прокофьев, 7 (0:1). Сиваков, 63 (0:2). Рязанцев, 76 (0:3). Прокофьев, 83 (0:4).

"Факел": Федоров, Молодцов, Шарифи (Садов, 70), Шумейко, Хайманов, Осипенко, Каюмов, Амбарцумян, Масимов, Сердюк, Мичуренков.

"Амкар": Хомич, Занев, Идову, Конде, Сиваков, Шаваев (Рязанцев, 58), Костюков, Гол (Гащенков, 84), Эззатоллахи, Прокофьев, Бодул.

Предупреждения: Эззатоллахи, 20. Бодул, 72.

Судьи: БОРИСОВ (Самара). Елеференко, Шаламберидзе (все Москва).

21 сентября. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".