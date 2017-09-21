"Амкар" разгромил "Факел"

"Амкар" на выезде переиграл "Факел" в матче 1/16 финала Кубка России. Пермский коллектив забил четыре безответных гола. Дубль оформил Станислав Прокофьев, а также по мячу в ворота соперника отправили Александр Рязанцев и Михаил Сиваков.
Примечателен тот факт, что "Амкар" сегодня забил на один мяч больше, чем за первые 10 туров чемпионата России в этом сезоне.
В следующей стадии турнира подопечные Гаджи Гаджиева сыграют с "Ростовом".
Кубок России
1/16 финала
"Факел" (Воронеж) - "Амкар" (Пермь) - 0:4 (0:1)
Голы: Прокофьев, 7 (0:1). Сиваков, 63 (0:2). Рязанцев, 76 (0:3). Прокофьев, 83 (0:4).
"Факел": Федоров, Молодцов, Шарифи (Садов, 70), Шумейко, Хайманов, Осипенко, Каюмов, Амбарцумян, Масимов, Сердюк, Мичуренков.
"Амкар": Хомич, Занев, Идову, Конде, Сиваков, Шаваев (Рязанцев, 58), Костюков, Гол (Гащенков, 84), Эззатоллахи, Прокофьев, Бодул.
Предупреждения: Эззатоллахи, 20. Бодул, 72.
Судьи: БОРИСОВ (Самара). Елеференко, Шаламберидзе (все Москва).
21 сентября. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/
Ivenhoe
Давай, Амкар, бери кубок. Буду за тебя топить.
21:01