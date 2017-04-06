Александр Новиков: "Угощу партнеров тортом за победный гол в ворота "Рубина"

Защитник "Урала" Александр Новиков после матча 1/2 финала Кубка России против "Рубина" (2:1) отметил, что команда верила в свои силы. Футболист подчеркнул, что представители клуба понимали важность минувшей встречи для города.

– Очень важный матч был, и сегодня главное было, естественно, победа, – цитирует ТАСС Новикова. – Все понимали важность матча для команды, для города, поэтому нас никто особо не настраивал и установками тоже никто не накачивал. После пенальти играть еще оставалось достаточно времени, все верили в себя и в команду. Мы постоянно на "стандартах" работаем, так сложилось, что мяч попал в мою зону, и я забил. Теперь за победный гол принесу торт, и все вместе попьем чай.