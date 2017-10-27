Александр Максименко: "На сегодняшний день Акинфеев закономерно является первым номером в России"

19-летний голкипер "Спартака" Александр Максименко, дебютировавший за основной состав команды в кубковом матче с нальчикским "Спартаком", в интервью "СЭ" подвел итоги встречи и оценил свою игру.

– Почему Игорь Акинфеев столько лет является номером один?

– Секрет заключается в его упорной работе. Он же встал в ворота в 17 лет. У него огромнейший опыт за плечами. На сегодняшний день Акинфеев закономерно является первым номером в России. Это даже не обсуждается.

– Вы дебютировали за основной состав команды в Кубке страны. Что дальше? Каковы ваши перспективы в "Спартаке" при здоровых Селихове и Реброве?

– Считаю, мне ни в коем случае нельзя останавливаться в развитии. Надо работать дальше и перенимать полезные вещи у более опытных и мастеровитых партнеров – Сани Селихова и Артема Реброва. Работать до седьмого пота. А там уже посмотрим, как сложится.

– А вы не устанавливали для себя какой-то дедлайн? Допустим, если до 20 лет не пробьюсь в основу, попрошу отпустить меня в аренду?

– Нет, об этом я не думаю. Так далеко не заглядываю. Сейчас намерен выкладываться на тренировках и в матчах каждый день.

– Антон Митрюшкин в вашем возрасте – в 19 лет – покинул "Спартак" и подписал контракт с швейцарским "Сьоном". Как вам такой вариант развития карьеры?

– У каждого своя голова на плечах. Антоха решил сменить обстановку, уехал за границу. Видите, ему это помогло. Готов ли я продолжить карьеру за рубежом? Сейчас не могу сказать. Сегодня я игрок "Спартака" и буду делать все от себя зависящее для красно-белых. (Виталий АЙРАПЕТОВ)