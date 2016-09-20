Александр Григорян: "Не вижу слабостей в игре Спартака"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Александр Григорян в преддверии матча 1/16 финала Кубка России со "Спартаком" рассчитывает, что его команда минимум один раз поразит ворота соперника. Специалист подчеркнул, что игра на стандартах - сильная сторона его команды.

- Какие недочеты в действиях "Спартака" выявил матч в Оренбурге?

- Будем откровенны - слабостей у москвичей не вижу. Есть какие-то недостатки, недоработки. Они, собственно говоря, всплывают у спартаковцев в каждой встрече, носят системный характер. Закономерны и эффективные действия красно-белых в атаке. Вот их мы должны нейтрализовать и воспользоваться промахами в защите.

- Согласились бы уступить "Спартаку", но сыграть так же ярко, как "Оренбург"?

- Что значит ярко?

- В какие-то отрезки "повозить" соперника.

- Это же все иллюзия. "Повозить"? Все же забудется. Мы можем погонять "Спартак" сейчас только чисто теоретически. Но даже если представить, что такое возможно, я бы отказался в пользу результата. Лучше провести скучнейший матч с москвичами и победить их - 1:0, забив со "стандарта". Кстати говоря, таким образом, собираемся провести хотя бы один мяч.

- Хотя бы?!

- Да. "Стандарты" - это одно из наших оружий. (Виталий АЙРАПЕТОВ)