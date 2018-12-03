Зобнин поблагодарил игроков "Спартака" за поддержку

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин поблагодарил партнеров по команде за поддержку. На матч с "Локомотивом" (2:1) спартаковцы вышли в футболках с изображениями Зобнина и Самюэля Жиго.

– Спасибо огромное парням за поддержку! – сказал Зобнин в интервью клубной пресс-службе. – И передаю привет от Жиго. Он тоже проходит курс лечения здесь, в итальянской клинике.

Восстановление идет по плану. Выполняю примерно те же упражнения, что и после операции на "крестах", но на этот раз все проходит куда легче. Надеюсь, уже скоро буду полностью здоров.

Рад, что вчера случилась такая драматичная победа над "Локо". Поздравляю Дениса Глушакова и Луиза Адриану с важными голами. И спасибо Артёму Реброву за стойкий характер! Вообще, все ребята бились, не жалели себя. Пусть восстанавливаются поскорее.

Теперь нужно закрепить успех в оставшихся матчах года – в Кубке с "Уралом", в чемпионате с "Анжи" и в Лиге Европы с "Вильярреалом".

Кстати, рассчитываю приехать в Испанию и поддержать команду с трибуны. Но перед этим вернусь в Москву, где меня ждет приятное событие – награждение премией "

Джентльмен года".

Игроки "Спартака" вышли на поле в майках с фотографиями Зобнина и Жиго