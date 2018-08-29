Жена Погребняка рада оказаться в Екатеринбурге

Супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария призналась, что будет рада встрече с болельщицами этой команды. 34-летний игрок сегодня подписал контракт с екатеринбургским клубом.
- Ну что, мои хорошие, у меня для вас отличная новость! Теперь мы будем чаще встречаться в Екатеринбурге. Мой муж подписал контракт с "Уралом"! Будем организовывать с вами наши женские встречи. Я безумно рада буду встретится с болельщицами "Урала", разработать для нас, девушек, стильные футболки, чтобы на футбол ходили все красивыми! Кто тут живет? - написала Мария Погребняк в Инстаграме.
Ну, что мои хорошие, у меня для вас отличная новость! 🎊Теперь мы будем чаще встречаться в Екатеринбурге🤗Мой муж @poga8 подписал контракт с @fc_ural Фк Урал! Будем организовывать с вами наши женские встречи🤗 Я безумно рада буду встретится с болельщицами @fc_ural , разработать для нас девушек стильные футболки, чтобы на футбол ходили все красивыми! Кто тут живет?
Напомним, последним клубом Погребняка был "Тосно", за который он провел 8 матчей, забив 4 мяча. Также он выступал за "Спартак", "Балтику", "Химки", "Шинник", "Томь", "Зенит", "Штутгарт", "Фулхэм", "Рединг"и "Динамо".
В составе сборной России в период с 2006 по 2012 год он провел 33 матча, забив 8 мячей.
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