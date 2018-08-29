16:50 | Футбол — РПЛ

Жена Погребняка рада оказаться в Екатеринбурге


Супруга нападающего "Урала"  Павла Погребняка  Мария призналась, что будет рада встрече с болельщицами этой команды. 34-летний игрок сегодня подписал контракт с екатеринбургским клубом.

Ну что, мои хорошие, у меня для вас отличная новость! Теперь мы будем чаще встречаться в Екатеринбурге. Мой муж подписал контракт с "Уралом"! Будем организовывать с вами наши женские встречи. Я безумно рада буду встретится с болельщицами "Урала", разработать для нас, девушек, стильные футболки, чтобы на футбол ходили все красивыми! Кто тут живет? - написала Мария Погребняк в Инстаграме.

Напомним, последним клубом Погребняка был "Тосно", за который он провел 8 матчей, забив 4 мяча. Также он выступал за "Спартак""Балтику""Химки""Шинник""Томь""Зенит""Штутгарт""Фулхэм""Рединг"и "Динамо".

В составе сборной России в период с 2006 по 2012 год он провел 33 матча, забив 8 мячей.

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