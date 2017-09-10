"Зенит" в матче против "Динамо" поддержат до 2 тысяч болельщиков

На матче 9-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Зенитом" ожидается 12 тысяч зрителей. Как сообщает пресс-служба петербуржцев, команду гостей поддержат до двух тысяч болельщиков.

Москвичи сыграют в белой форме, а вратарь "Динамо" - в желтой. "Зенит" выйдет на поле в лазурных футболках, а голкипер - в зеленой.

Напомним, встреча пройдет сегодня, 10 сентября, на стадионе "Арена Химки". Начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.