"Зенит" в матче против "Динамо" поддержат до 2 тысяч болельщиков

На матче 9-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Зенитом" ожидается 12 тысяч зрителей. Как сообщает пресс-служба петербуржцев, команду гостей поддержат до двух тысяч болельщиков.
Москвичи сыграют в белой форме, а вратарь "Динамо" - в желтой. "Зенит" выйдет на поле в лазурных футболках, а голкипер - в зеленой.
Напомним, встреча пройдет сегодня, 10 сентября, на стадионе "Арена Химки". Начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-09-10-segodnya-zenit-sygraet-na-vyezde-s-moskovskim-dinamo.htm