"Зенит" представил Маркизио

"Зенит" официально представил нового футболиста команды полузащитника Клаудио Маркизио на стадионе "Санкт-Петербург", информирует пресс-служба сине-бело-голубых. 32-летний итальянец присоединился к петербургскому клубу 3-го сентября, подписав двухлетний контракт.
Маркизио ранее выступал за "Ювентус" с 2006 по 2018 годы. На счету хавбека 55 матчей и 5 голов за сборную Италии.
Клаудио @ClaMarchisio8 на @spb_stadium!#ЗенитКайрат pic.twitter.com/mg2W074GKP– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 9 сентября 2018 г.
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