"Зенит" поздравил Краневиттера с днем рождения

"Зенит" в своем Инстаграме поздравил полузащитника команды Матиаса Краневиттера с днем рождения. Сегодня, 21 мая, аргентинскому игроку исполняется 25 лет.
В прошедшем сезоне Краневиттер провел за петербургскую команду 33 матча во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.
Напомним, игрок перешел в "Зенит" в августе прошлого года из "Атлетико" за 8 миллионов евро (по данным испанских СМИ).
Arkadiy1976
хэппи бездей, гоу хоум.
11:32
DMaster
Тоннель не забыли?
11:29
tusar-67
Как же повезло Матиасу,что он,в Зените,семья-пожизненно у Человека будет ни в чём не нуждаться!!!!))
11:17