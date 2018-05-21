"Зенит" поздравил Краневиттера с днем рождения

"Зенит" в своем Инстаграме поздравил полузащитника команды Матиаса Краневиттера с днем рождения. Сегодня, 21 мая, аргентинскому игроку исполняется 25 лет.



В прошедшем сезоне Краневиттер провел за петербургскую команду 33 матча во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, игрок перешел в "Зенит" в августе прошлого года из "Атлетико" за 8 миллионов евро (по данным испанских СМИ).