11:08 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" поздравил Краневиттера с днем рождения

3

"Зенит" в своем Инстаграме поздравил полузащитника команды Матиаса Краневиттера с днем рождения. Сегодня, 21 мая, аргентинскому игроку исполняется 25 лет.

В прошедшем сезоне Краневиттер провел за петербургскую команду 33 матча во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. 

Напомним, игрок перешел в "Зенит" в августе прошлого года из "Атлетико" за 8 миллионов евро (по данным испанских СМИ).

 

 

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Arkadiy1976

хэппи бездей, гоу хоум.

11:32

DMaster

Тоннель не забыли?

11:29

tusar-67

Как же повезло Матиасу,что он,в Зените,семья-пожизненно у Человека будет ни в чём не нуждаться!!!!))

11:17

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!