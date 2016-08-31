23:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" отзаявил Могилевца вчерашним числом

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"Зенит" вывел из заявки полузащитника Павла Могилевца. Правда, на сайте РФПЛ датой отзаявки значится 30 августа. При этом до сих пор неизвестно, где именно 23-летний футболист продолжит карьеру. В минувшем сезоне хавбек на правах аренды выступал за "Ростов". Он принял участие в 26 матчах премьер-лиги, отметившись голом и результативной передачей, и стал серебряным призером чемпионата России. В нынешнем сезоне Могилевец ни разу не выходил на поле в официальных играх.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Andrey_Veselov

Че то мутят

23:14

Serjinio

И Могилевец в Локо?! Или же в Ростов?

23:09

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