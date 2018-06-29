"Зенит" отменил товарищеский матч со "Слованом" из-за плохой погоды

Запланированный на сегодня товарищеский матч "Зенита" против словацкого "Слована" не состоится, сообщает официальный Твиттер российского клуба.
- В связи с неблагоприятными погодными условиями команды приняли решение отменить матч, - говорится в сообщении. - Вместо этого сине-бело-голубые проведут тренировку, после чего отправятся в аэропорт. Натуральное поле стадиона, где было запланировано проведение игры, пришло в негодность из-за ливней, которые продолжались в течение нескольких дней.
Матч должен был начаться в 16.00 по московскому времени.
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В связи с неблагоприятными погодными условиями команды приняли решение отменить матч. Вместо этого сине-бело-голубые проведут тренировку, после чего отправятся в аэропорт.– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 29 июня 2018 г.
Натуральное поле стадиона, где было запланировано проведение игры, пришло в негодность из-за ливней, которые продолжались в течение нескольких дней.– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 29 июня 2018 г.