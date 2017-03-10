14:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" оштрафован на 200 тысяч рублей за демонстрацию болельщиками "интимных частей тела"

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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что клубы ЦСКА и "Зенит" оштрафованы на 660 тысяч рублей по итогам матча 18-го тура чемпионата России (0:0). Отметим, что петербургский клуб выплатит порядка 200 тысяч рублей за нарушение общественных норм и норм морали.

 
Сегодня. Москва. Перформанс болельщиков ЦСКА.ЦСКА - "Зенит": антураж матча

- Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику без бросания - это штраф 100 000 рублей, - сказал Григорьянц. - За скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес судьи - на 60 000 рублей, это шестое нарушение. Также болельщики ЦСКА сжигали атрибутику "Зенита" - третье нарушение, рецидив, поэтому штраф составил 150 000 рублей.

Болельщики "Зенита" использовали пиротехнику - штраф 100 000 рублей, скандировали ненормативную лексику в пятый раз за сезон, штраф 50 000 рублей. Также болельщики "Зенита" жгли атрибутику (второй случай) и совершали действия, создающие угрозу собственной жизни и здоровью - болельщики сидели на ограждениях, а также нарушали общественные нормы морали - обнажали интимные части тела. В постановлении правительства России написано следующее: "Зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнований запрещается нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей тела".

В соответствии со 117-й статьей регламента, за неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды, действия, создающие угрозу жизни и здоровью, а также за нарушение общественных норм и норм морали "Зенит" оштрафован на 200 000 рублей. Драка болельщиков не повлияла на ход матча, поэтому КДК ее не рассматривал. (Андрей МУРНИК)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Урфин Джюс

Ничего вы все не понимаете.. Это же традиция болельщиков Зенита, которую нельзя нарушать. Если в Питере показывают, так чем Москва лучше? Наоборот, надо бы приплатить за демонстрацию...

14:35

AloneStranger

"болельщики сидели на ограждениях, а также нарушали общественные нормы морали - обнажали интимные части тела". ---------------------------------------- А в зоопарке многие так делают!!!

14:34

Паснаход

Старый парень пришёл к своей старой подруге потрясти перед ней своей старино-о-й, старин-о-й потрясти перед ней (с)

14:31

Паснаход

Эксгибиционисты кокиета.

14:29

GoaLapagos

ПОСЛЕ КАЖДОГО ТУРА АРТУРЧИК ЛЕГКО И НЕПРИНУЖДЁННО ПО ЛЯМЧИКУ СЕБЕ В КАРМАШЕК, ПОТРАТИВ ПОЛЧАСА НАИ ПСИАНИНУ ЭТИХ ЯКОБЫ ШТРАФОВ. ВОТ РАБОТКА ТАК РАБОТКА

14:28

1forever1

Прикольно!!! За голую задницу 200 т.р. штрафа, а драка - это нормально, мы ее не рассматривали

14:22

Болела_23

Ботаникум- они сидели голой ...опой на штырях))) Любимое дело виража)))

14:12

Ботаникум

Berkut-7 --- А как можно СИДЕТЬ с ГОЛОЙ ж..пой НАПОКАЗ? На ЧЁМ же они СИДЕЛИ тогда???.......

14:10

dv2205

это сколько можно сэкономить просто не пуская болельщиков

14:09

Ботаникум

mikeV ----- Причём "питерзонскую" и с ОСОБЫМ, почти "революционным", цинизмом!

14:08

Berkut-7

То есть, люди из так называемой культурной столицы сидели на стадионе с голой жопой на показ?)

14:07

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