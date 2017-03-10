"Зенит" оштрафован на 200 тысяч рублей за демонстрацию болельщиками "интимных частей тела"

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что клубы ЦСКА и "Зенит" оштрафованы на 660 тысяч рублей по итогам матча 18-го тура чемпионата России (0:0). Отметим, что петербургский клуб выплатит порядка 200 тысяч рублей за нарушение общественных норм и норм морали.
- Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику без бросания - это штраф 100 000 рублей, - сказал Григорьянц. - За скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес судьи - на 60 000 рублей, это шестое нарушение. Также болельщики ЦСКА сжигали атрибутику "Зенита" - третье нарушение, рецидив, поэтому штраф составил 150 000 рублей.
Болельщики "Зенита" использовали пиротехнику - штраф 100 000 рублей, скандировали ненормативную лексику в пятый раз за сезон, штраф 50 000 рублей. Также болельщики "Зенита" жгли атрибутику (второй случай) и совершали действия, создающие угрозу собственной жизни и здоровью - болельщики сидели на ограждениях, а также нарушали общественные нормы морали - обнажали интимные части тела. В постановлении правительства России написано следующее: "Зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнований запрещается нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей тела".
В соответствии со 117-й статьей регламента, за неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды, действия, создающие угрозу жизни и здоровью, а также за нарушение общественных норм и норм морали "Зенит" оштрафован на 200 000 рублей. Драка болельщиков не повлияла на ход матча, поэтому КДК ее не рассматривал. (Андрей МУРНИК)
Урфин Джюс
Ничего вы все не понимаете.. Это же традиция болельщиков Зенита, которую нельзя нарушать. Если в Питере показывают, так чем Москва лучше? Наоборот, надо бы приплатить за демонстрацию...
14:35
AloneStranger
"болельщики сидели на ограждениях, а также нарушали общественные нормы морали - обнажали интимные части тела". ---------------------------------------- А в зоопарке многие так делают!!!
14:34
Паснаход
Старый парень пришёл к своей старой подруге потрясти перед ней своей старино-о-й, старин-о-й потрясти перед ней (с)
14:31
Паснаход
Эксгибиционисты кокиета.
14:29
GoaLapagos
ПОСЛЕ КАЖДОГО ТУРА АРТУРЧИК ЛЕГКО И НЕПРИНУЖДЁННО ПО ЛЯМЧИКУ СЕБЕ В КАРМАШЕК, ПОТРАТИВ ПОЛЧАСА НАИ ПСИАНИНУ ЭТИХ ЯКОБЫ ШТРАФОВ. ВОТ РАБОТКА ТАК РАБОТКА
14:28
1forever1
Прикольно!!! За голую задницу 200 т.р. штрафа, а драка - это нормально, мы ее не рассматривали
14:22
Болела_23
Ботаникум- они сидели голой ...опой на штырях))) Любимое дело виража)))
14:12
Ботаникум
Berkut-7 --- А как можно СИДЕТЬ с ГОЛОЙ ж..пой НАПОКАЗ? На ЧЁМ же они СИДЕЛИ тогда???.......
14:10
dv2205
это сколько можно сэкономить просто не пуская болельщиков
14:09
Ботаникум
mikeV ----- Причём "питерзонскую" и с ОСОБЫМ, почти "революционным", цинизмом!
14:08
Berkut-7
То есть, люди из так называемой культурной столицы сидели на стадионе с голой жопой на показ?)
14:07