"Зенит" оштрафован на 200 тысяч рублей за демонстрацию болельщиками "интимных частей тела"

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что клубы ЦСКА и "Зенит" оштрафованы на 660 тысяч рублей по итогам матча 18-го тура чемпионата России (0:0). Отметим, что петербургский клуб выплатит порядка 200 тысяч рублей за нарушение общественных норм и норм морали.

- Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику без бросания - это штраф 100 000 рублей, - сказал Григорьянц. - За скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес судьи - на 60 000 рублей, это шестое нарушение. Также болельщики ЦСКА сжигали атрибутику "Зенита" - третье нарушение, рецидив, поэтому штраф составил 150 000 рублей.

Болельщики "Зенита" использовали пиротехнику - штраф 100 000 рублей, скандировали ненормативную лексику в пятый раз за сезон, штраф 50 000 рублей. Также болельщики "Зенита" жгли атрибутику (второй случай) и совершали действия, создающие угрозу собственной жизни и здоровью - болельщики сидели на ограждениях, а также нарушали общественные нормы морали - обнажали интимные части тела. В постановлении правительства России написано следующее: "Зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнований запрещается нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей тела".

В соответствии со 117-й статьей регламента, за неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды, действия, создающие угрозу жизни и здоровью, а также за нарушение общественных норм и норм морали "Зенит" оштрафован на 200 000 рублей. Драка болельщиков не повлияла на ход матча, поэтому КДК ее не рассматривал. (Андрей МУРНИК)