"Зенит" интересуется Азмуном

По информации "СЭ", "Зенит" проявляет интерес к форварду "Рубина" и сборной Ирана Сердару Азмуну​. В настоящее время 24-летний нападающий находится в расположении своей национальной команды, которая выступает на Кубке Азии, где вышла в 1/4 финала.

При этом Азмун провел 4 матча и забил 3 гола. По нашим сведениям, клубы еще не приступали к конкретным переговорам – пока питерцы обозначил интерес к футболисту. Процесс может начаться после того, как игрок вернется в "Рубин". Размер компенсации казанцам, по предварительным данным, способна составить около 10 миллионов евро.

В этом чемпионате России Азмун провел 14 встреч, забив 4 мяча. (Сергей Егоров)

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