"Зенит" и сборная России поздравили Лунева с 27-летием

Сборная России и "Зенит" поздравили голкипера Андрея Лунева с днем рождения. Вратарю исполнилось 27 лет.

- Поздравляем вратаря Андрея Лунева с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов! – написал Твиттер сборной России.

- Андрею Луневу – 27! С днем рождения! – написал Твиттер "Зенита".

Лунев сыграл в 22 матчах во всех турнирах за "Зенит" и пропустил 21 мяча.