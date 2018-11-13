"Зенит" и сборная России поздравили Лунева с 27-летием

Сборная России и "Зенит" поздравили голкипера Андрея Лунева с днем рождения. Вратарю исполнилось 27 лет.
- Поздравляем вратаря Андрея Лунева с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов! – написал Твиттер сборной России.
Поздравляем вратаря @TeamRussia Андрея Лунева с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов! 🎂 pic.twitter.com/xAw5svyWH6– Сборная России (@TeamRussia) 13 ноября 2018 г.
- Андрею Луневу – 27! С днем рождения! – написал Твиттер "Зенита".
Андрею Луневу – 27! С днем рождения! 🐯💙 pic.twitter.com/hUd4kq0WgA– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 13 ноября 2018 г.
Лунев сыграл в 22 матчах во всех турнирах за "Зенит" и пропустил 21 мяча.
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