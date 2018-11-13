10:27 | Футбол — РПЛ

"Зенит" и сборная России поздравили Лунева с 27-летием

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Сборная России и "Зенит" поздравили голкипера Андрея Лунева с днем рождения. Вратарю исполнилось 27 лет.

- Поздравляем вратаря Андрея Лунева с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов! – написал Твиттер сборной России.

 

- Андрею Луневу – 27! С днем рождения! – написал Твиттер "Зенита".

 

Лунев сыграл в 22 матчах во всех турнирах за "Зенит" и пропустил 21 мяча.

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