Защитник "Рубина" Чико Флорес выбыл минимум на неделю из-за перелома носа

Защитник "Рубина" Чико Флорес пропустит как минимум неделю, сообщает пресс-служба клуба. Испанец сломал нос в матче 8-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:2).
Врачи поставили диагноз "перелом основания костей носа со смещением". После, как минимум, недельного лечения он сможет вернуться к тренировкам в специальной маске.
После матча #АрсеналРубин нашему защитнику Чико Флоресу был поставлен диагноз "перелом основания костей носа со смещением"🏥– "Рубин" Казань (@fcrk) 25 сентября 2018 г.
Ему потребуется как минимум недельное лечение, после чего он сможет вернуться к тренировкам с командой в специальной маске.
Здоровья, @chicoflores!✊🏻 pic.twitter.com/n2UlRYgGLl
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