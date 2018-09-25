Защитник "Рубина" Чико Флорес выбыл минимум на неделю из-за перелома носа

После матча #АрсеналРубин нашему защитнику Чико Флоресу был поставлен диагноз "перелом основания костей носа со смещением"🏥



Ему потребуется как минимум недельное лечение, после чего он сможет вернуться к тренировкам с командой в специальной маске.



Здоровья, @chicoflores!✊🏻 pic.twitter.com/n2UlRYgGLl