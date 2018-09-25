11:22 | Футбол — РПЛ

Защитник "Рубина" Чико Флорес выбыл минимум на неделю из-за перелома носа

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Защитник "Рубина"  Чико Флорес пропустит как минимум неделю, сообщает пресс-служба клуба. Испанец сломал нос в матче 8-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:2).

Врачи поставили диагноз "перелом основания костей носа со смещением". После, как минимум, недельного лечения он сможет вернуться к тренировкам в специальной маске.

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