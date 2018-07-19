20:55 | Футбол — РФПЛ

Защитник "Депортиво" Сидней перешел в "Краснодар"


"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 28-летним бразильским защитником "Депортиво" Сиднеем

Игрок уже прибыл в расположение "быков" в Австрии. По возвращении в Краснодар он пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт.

В прошлом сезоне Сидней провел за "Депортиво" 21 игру в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 

Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.
 

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Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=131946

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