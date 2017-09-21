"Зачем ты меня за косички дергал? Ай-ай-ай!" Видеообращение 6-летней девочки к Дзюбе

Шестилетняя Элина Николаева записала видеообращение к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе. Во вторник пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала видео с милым моментом из подтрибунного тоннеля – Дзюба легонько дернул за косичку рыжеволосую девочку, которая выводила на игру Александра Кокорина, а потом свалил "вину" на стоявшего рядом мальчика.

– Дзюба, зачем ты меня за косички дергал? Ай-ай-ай! Вот теперь ты мой самый любимый футболист. Спасибо за футболку. Я мечтаю, чтобы ты был самым лучшим футболистом в мире, – сказала девочка, отправив воздушный поцелуй.

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