"Зачем ты меня за косички дергал? Ай-ай-ай!" Видеообращение 6-летней девочки к Дзюбе

Шестилетняя Элина Николаева записала видеообращение к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе. Во вторник пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала видео с милым моментом из подтрибунного тоннеля – Дзюба легонько дернул за косичку рыжеволосую девочку, которая выводила на игру Александра Кокорина, а потом свалил "вину" на стоявшего рядом мальчика.
– Дзюба, зачем ты меня за косички дергал? Ай-ай-ай! Вот теперь ты мой самый любимый футболист. Спасибо за футболку. Я мечтаю, чтобы ты был самым лучшим футболистом в мире, – сказала девочка, отправив воздушный поцелуй.
Дзюба и "дочка Новосельцева". Милота дня - все подробности трогательной истории
🔥– Life | Спорт (@sport_lf) 21 сентября 2017 г.
"Дзюба, ай-ай-ай!" Рыжая девочка с косичками пожурила зенитовца за розыгрыш. Подробнее тут: https://t.co/Z7h7rCnQS1@zenit_spb #дзюба pic.twitter.com/GiIsz1NLcV
Gojira
просто прелесть
18:11