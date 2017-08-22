Юрий Семин: "Я очень хорошо знаю Дзюбу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин побывал в редакции "СЭ" и отметил, что пока не может ничего сказать о слухах по поводу возможного ухода нападающего Артема Дзюбы из "Зенита". По словам наставника, подписание любого игрока должно быть согласовано с ним.

– Сейчас много говорят о переходе в "Локомотив" Артема Дзюбы.

– Эта тема поднимается в прессе. Но я не имею права комментировать игру и решения этого футболиста. Дзюба – нападающий "Зенита".

– А вы бы хотели видеть Дзюбу в вашей команде?

– Тоже не готов ответить на этот вопрос. Могу сказать одно: прежде чем игрок переходит в команду, он обязательно должен иметь беседу с главным тренером.

– Лично знакомы с Дзюбой?

– Да, я его очень хорошо знаю.

– Наш обозреватель Игорь Рабинер в своей колонке написал, что Семин – тот тренер, который умеет работать с футболистами с непростым характером. Как Дзюба.

– У меня никогда не было проблем с игроками. Если и возникали разногласия, то только на почве футбола, на почве моих требований. Но сор из избы мы никогда не выносили, все заканчивалось в раздевалке.

Полное интервью Юрия Семина