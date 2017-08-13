17:24 | Футбол — РФПЛ

Юрий Семин: "Сейчас голы тяжело даются всем"


Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед началом матча 6-го тура чемпионата России с "Тосно" подчеркнул, что на данный момент голы даются тяжело всем командам премьер-лиги. По словам специалиста, данный вопрос железнодорожники  постараются решить за счет действия защитника Соломона Кверквелии.

- Касаев вместо Баринова? Посмотрите, что означает это изменение в составе, - сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол". - Не хочу говорить заранее. Мы можем играть в обоих вариантах.

Голы? Сейчас они всем даются тяжело. Все матчи сложные, большое противостояние. Мы же будем решать ситуацию за счет Кверквелии, как во встрече с "Рубином". Игра сама покажет, какие изменения нужно вносить.

Трансляция матча "Локомотив" – "Тосно"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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