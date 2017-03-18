Юрий Батуренко: "По такой игре "Локомотиву" хотелось большего"

Тренер "Локомотива" Юрий Батуренко после матча 20-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1) отметил, что железнодорожники заслужили большего. Также он остался доволен настроем игроков на этот поединок.

– Конечно, вопросы по матчу остались, - приводит пресс-служба клуба слова Батуренко. - По такой игре хотелось большего – 3 очка. Но не могу сказать, что мы сыграли сильнее или соперник слабее. Однако такие моменты, которые случаются в матчах между сильными командами, у нас возникали чаще. Тем не менее очень важно, что не проиграли, так как "Спартак" идет на первом месте.

Изменения по сравнению с "Краснодаром" были внесены, так как не устраивала игра на некоторых позициях. Сегодня Игнатьев сыграл очень здорово, хотя действовал не на своей позиции. Но самое главное изменение – настрой команды. Видно было, что настрой был запредельный показать игру, которая нравится фанатам. Болельщики могут обвинить "Локо" в чем угодно, но не в отсутствии мотивации сегодня.