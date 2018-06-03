Ярошик - об интересе "Спартака" к Швецу: "Не знаю, что лучше для Антона - перейти или остаться"

Бывший полузащитник ЦСКА и "Челси" Иржи Ярошик прокомментировал информацию "СЭ" об интересе "Спартака" к хавбеку "Ахмата"​ Антону Швецу. Швец – шурин Ярошика, в свое время хавбек грозненцев попал на просмотр и подписал контракт с "Сарагосой" по рекомендации чеха.

– Честно говоря, не знаю, что лучше для Антона. Ведь он до 24 лет не играл в большой мужской футбол. В этом году он показал себя очень хорошо, но не знаю, готов ли он перейти в такую большую команду. Это всегда опасно. Но думаю, если Антон получит предложение от "Спартака", то захочет перейти. Это большой шаг для него в карьере. Но, честно, не знаю, что лучше – перейти или остаться. (Игорь НОВИКОВ)

Полностью интервью Ярошика - скоро в "СЭ"