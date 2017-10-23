Янн М`Вила: "Кокорин, Промес и Карадениз – лучшие игроки чемпионата России"

Полузащитник "Рубина" Янн М`Вила в интервью "Реальному времени" подчеркнул, что до сих пор не получил денег от московского "Динамо", которое подписало с ним контракт в 2015 году. По словам хавбека, он не заиграл в составе бело-голубых из-за смены руководства.

– Хотелось бы обсудить тему сорвавшегося трансфера в "Динамо". Вы говорили в СМИ, что сотрудники бело-голубых требовали деньги какие-то. На "холодную голову" что можете сказать?

– Действительно очень многие писали, что вымогали деньги, что я дом там какой-то сломал. На самом деле ничего такого не было, все неправда. Когда меня звали в "Динамо", его тренировал Черчесов, и он очень рассчитывал на меня. И руководство клуба рассчитывало. Подписали контракт, должен был там играть.

Но через несколько дней там случились перемены, смена руководства, смена главного тренера. И новое руководство, и тренер уже не видели меня в команде. Но контракт был заключен, поэтому эта тяжба продолжается. Мне по этому контракту до сих пор должны, и я продолжаю судиться. Вопрос не закрыт.

– Все эти истории со скандалами в сборной, дисквалификацией, нарушением режима были связаны с молодостью. Изменились со временем?

– Да, это конечно ошибки молодости. Ну, я и сейчас еще молодой, не старый, 27 лет всего (смеется). Но сейчас уже совершенно другой человек. Со временем, приходишь к тому, что в жизни главное – это семья, работа. Все эти проблемы ни к чему хорошему не привели. Одни неприятности от этого были. Сейчас многое переосмыслил, никуда не хожу, не нарушаю режим, у меня жена, четверо детей. Их воспитываю, у меня и времени то больше нет чем-то таким заниматься.

– Назовите тройку лучших игроков РФПЛ текущего сезона?

– Кокорин, Промес и наш Карадениз. Потому, что он очень долго в России играет и многое сделал для "Рубина".