"Я хочу над врагом расправы!" Новое стихотворение Назарова о "Спартаке"

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал новое стихотворение, посященное красно-белым. Завтра москвичи сыграют с тульским "Арсеналом" в матче 11-го тура РПЛ.
- Как прекрасна текущая вниз река
И лиса, что щенка поймала,
Но покорно любить только ромб "Спартака" для меня, извините, мало!
Я хочу, чтоб река повернулась вверх,
Чтоб щенок дал отпор лисице,
А молчать в умиленьи - бесполый грех,
Путь греха для меня не годится!
Так бывает, что реки меняют путь,
А щенок - это сын волкодава,
Я хочу, чтобы счастье взрывало грудь,
Я хочу над врагом расправы!
Мой кумир - Спартак - помогает ЖИТЬ,
Он достоин великой славы,
И я вправе требовать, а не ПРОСИТЬ,
От кумира всю стать волкодава! - написал Назаров.
Как прекрасна текущая вниз река И лиса, что щенка поймала, Но покорно любить только ромб Спартака Для меня, извините, мало! Я хочу, чтоб река повернулась вверх, Чтоб щенок дал отпор лисице, А молчать в умиленьи - бесполый грех, Путь греха для меня не годится! Так бывает, что реки меняют путь, А щенок - это сын волкодава, Я хочу, чтобы счастье взрывало грудь, Я хочу над врагом расправы! Мой кумир - Спартак - помогает ЖИТЬ, Он достоин великой славы, И я вправе требовать, а не ПРОСИТЬ, От кумира всю стать волкодава!