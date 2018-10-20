"Я хочу над врагом расправы!" Новое стихотворение Назарова о "Спартаке"

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал новое стихотворение, посященное красно-белым. Завтра москвичи сыграют с тульским "Арсеналом" в матче 11-го тура РПЛ.

- Как прекрасна текущая вниз река

И лиса, что щенка поймала,

Но покорно любить только ромб "Спартака" для меня, извините, мало!

Я хочу, чтоб река повернулась вверх,

Чтоб щенок дал отпор лисице,

А молчать в умиленьи - бесполый грех,

Путь греха для меня не годится!

Так бывает, что реки меняют путь,

А щенок - это сын волкодава,

Я хочу, чтобы счастье взрывало грудь,

Я хочу над врагом расправы!

Мой кумир - Спартак - помогает ЖИТЬ,

Он достоин великой славы,

И я вправе требовать, а не ПРОСИТЬ,

От кумира всю стать волкодава! - написал Назаров.

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