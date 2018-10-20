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"Я хочу над врагом расправы!" Новое стихотворение Назарова о "Спартаке"

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Известный актер и болельщик "Спартака"  Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал новое стихотворение, посященное красно-белым. Завтра москвичи сыграют с тульским "Арсеналом" в матче 11-го тура РПЛ. 

- Как прекрасна текущая вниз река
  И лиса, что щенка поймала, 
  Но покорно любить только ромб "Спартака" для меня, извините, мало!
  Я хочу, чтоб река повернулась вверх,
  Чтоб щенок дал отпор лисице,
  А молчать в умиленьи - бесполый грех,
  Путь греха для меня не годится!
  Так бывает, что реки меняют путь,
  А щенок - это сын волкодава,
  Я хочу, чтобы счастье взрывало грудь,
  Я хочу над врагом расправы!
  Мой кумир - Спартак - помогает ЖИТЬ,
  Он достоин великой славы,
  И я вправе требовать, а не ПРОСИТЬ,
  От кумира всю стать волкодава! - написал Назаров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как прекрасна текущая вниз река И лиса, что щенка поймала, Но покорно любить только ромб Спартака Для меня, извините, мало! Я хочу, чтоб река повернулась вверх, Чтоб щенок дал отпор лисице, А молчать в умиленьи - бесполый грех, Путь греха для меня не годится! Так бывает, что реки меняют путь, А щенок - это сын волкодава, Я хочу, чтобы счастье взрывало грудь, Я хочу над врагом расправы! Мой кумир - Спартак - помогает ЖИТЬ, Он достоин великой славы, И я вправе требовать, а не ПРОСИТЬ, От кумира всю стать волкодава!

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 20 Окт 2018 в 7:18 PDT

 

Спартак - Арсенал Т

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