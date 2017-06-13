Вячеслав Чанов: "Карпин в "Арсенале"? Я не в курсе"

Тренер вратарей тульского "Арсенала" Вячеслав Чанов подчеркнул, что не в курсе того, кто станет новым наставником клуба, передают корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Ярослав СУСОВ. По ходу прошлого сезона команду принял Сергей Кирьяков, который смог сохранить клубу прописку в премьер-лиге. Летом он покинул команду, поскольку контракт с ним не был продлен. В СМИ появилась информация о том, что главным тренером станет Валерий Карпин, однако ее опроверг канал "Матч ТВ".

- По-прежнему нет информации, кто возглавит "Арсенал". Вот пошли слухи про Валерия Карпина. Может, вы в курсе?

- Не знаю, ребят, честно. Столько было разговоров... Я пока в отпуске, 15 июня приступим к работе. Тогда все и объявят.

- Но вы-то сами остаетесь?

- Вроде бы. Скорее всего. А там уж как карта ляжет.

- Присутствие Габулова в сборной вам особенно приятно?

- Конечно. Ведь он долго не играл в "Динамо", потом вообще был без клуба. Приходил тренироваться с дублем ЦСКА. И я рад, что помог ему в "Арсенале" набрать форму и вернуться в сборную.

- О чем общались с Черчесовым после тренировки?

- Мы всю жизнь друг друга знаем. Я и Дасаев постарше, а он только начинал, поэтому был просто Стас. Поговорили о личном. Пожелал удачи. Дружеская беседа!