Вратарь "Тосно" Давид Юрченко: "Слышал, что с администрацией уже рассчитались, но с футболистами пока никто не связывался"

Голкипер "Тосно" Давид Юрченко прокомментировал закрытие клуба, о чем сегодня объявлено официально.

- Вам уже заранее было известно, что команда покутить существование - или до последнего тлела надежда на положительный исход? - вопрос Юрченко.

- Конечно, до конца верили, что "Тосно" получиться сохранить.

- Есть ли какие-то гарантии по выплатам клубом задолженностей перед игроками?

- Вроде слышал, что с администрацией "Тосно" уже рассчитались, по идее, и с нами, футболистами, должны, но пока ничего не известно - никто на связь не выходил.

- Что известно о вашем будущем?

- Предложения есть, все на стадии обсуждения, но конкретики пока никакой.

- Речь о клубах РФПЛ? Или другие варианты тоже имеются?

- К сожалению, пока не могу вам ответить. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Напомним, что управляющий компанией FortGroup, спонсора "Тосно", Максим Левченко объявил о закрытии клуба в связи с финансовыми трудностями. При этом он заявил, что компания намерена выполнить долговые обязательства перед футболистами.