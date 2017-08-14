Впервые в истории два воспитанника вышли в стартовом составе "Краснодара"

В матче 6-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:1) главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов выпустил сразу двух воспитанников академии клуба. Как сообщает пресс-служба краснодарцев, это произошло впервые в истории. С первых минут на поле появились вратарь Матвей Сафонов и нападающий Иван Игнатьев.

Кроме того, матч против "Амкара" стал для защитника Андреаса Гранквиста 156-м в его карьере за "Краснодар". По количеству официальных матчей швед вышел на второе место. На первом же месте идет Жоаузинью, на счету которого 197 игр.