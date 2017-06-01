Вместе с Бердыевым "Ростов" покидают Данильянц и Кафанов

"Ростов" помимо Курбана Бердыева, занимавшего должность вице-президента-тренера, покидают главный тренер Иван Данильянц и тренер вратарей Виталий Кафанов. По данным "СЭ", 64-летний специалист в ближайшее время возглавит "Рубин".

Напомним, что Бердыев возглавил "Ростов" в декабре 2014 года, в августе 2016 года он покинул команду, но в сентябре вернулся и стал совмещать в клубе две должности – вице-президента и тренера.

Под его руководством ростовчане стали серебряными призерами чемпионата России-2015/16 и сыграли в групповом турнире Лиги чемпионов. (Сергей АСТАХОВ)

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