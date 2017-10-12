Владимир Хашиг: "Система определения взятия ворот дорогая и не всем клубам по карману"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг в интервью "СЭ" рассказал о том, как на арене "быков" будет тестироваться первая в истории система ВАР (помощи со стороны видеоарбитра).

- Что имеется ввиду - и видеоповторы, и система определения взятия ворот, или все вместе?

- Там все, кроме системы определения взятия ворот. Она достаточно дорогая и не всем клубам по карману.

- Как будет проходить адаптация арбитров - главного и его видеопомощника к новой аппаратуре? На каком-либо из предыдущих матчей?

- По этому вопросу вам лучше обратиться в судейский комитет.

- В РФС заявили о введении системы ВАР в действие со следующего сезона. Вы намерены устроить технологическую революцию?

- Здесь можно долго спорить, но прогресс не остановишь. Мы знаем, что есть точка зрения, в соответствии с которой приятно обсуждать судейские ошибки, а не футбол. Мы с такой точкой зрения не согласны. Любая введенная система должна проходить тестирование, и мы согласились быть первыми. (Сергей ЕГОРОВ)