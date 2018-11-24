18:36 | Футбол — РПЛ

Владимир Федотов: "Победа над "Уфой" далась тяжело"

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Главный тренер "Оренбурга"  Владимир Федотов после победы над "Уфой" в матче 15-го тура чемпионата России (1:0) заявил, что эта игра сложилась для его команды тяжело.

- Вы сами прекрасно видели, что победа далась тяжело, - сказал Федотов в эфире канала "Матч Премьер". - Соперник оборонялся большими силами, но мы дождались гола. несмотря на незабитый пенальти. Гол - это нестандартные действия и точный удар. Один ляп мы себе позволили в первом тайме и на последних секундах матча. Будем разбираться, где сыграли неправильно. 

Оренбург - Уфа

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