Владимир Федотов: "Дотянуться до еврокубков непросто, но возможно"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов отметил, что попадание в еврокубки может навредить команде. После 17 туров оренбуржцы идут на 10-м месте в турнирной таблице.

– Ваша команда недалеко от зоны Лиги Европы. Повторить прошлогодний успех "Уфы" возможно?

– Надо четко понимать: дотянуться до еврокубков непросто, но возможно, – цитируют "Известия" Федотова. – Но надо отталкиваться от перспектив. Нужно быть готовыми к Европе и мощно стоять на ногах. Иначе игра на два фронта может разорвать команду. Да и инфраструктура должна быть готова к этому. Прыгнуть выше головы в отдельном сезоне можно. Но что потом? Такие ситуации для многих команд оказывались плачевны. Игра в еврокубках требует баланса во всех отношениях – и спортивном, и инфраструктурном. Все до единой службы клуба должны быть на высочайшем уровне. И состав должен иметь хорошую обойму равноценных футболистов.