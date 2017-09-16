Витинью и Жамалетдинов - в атаке ЦСКА на матч с "Ростовом"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 10-го тура чемпионата России против "Ростова". С первых минут на поле за армейцев выйдут нападающие Витинью и Тимур Жамалетдинов.

ЦСКА: Акинфеев - В. Березуцкий, Игнашевич, Васин - Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Щенников - Витинью, Жамалетдинов.

Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Набабкин, Натхо, Миланов, Кучаев, Хосонов, Чалов, Оланаре.

Напомним, Жамалетдинов забил в двух прошедших матчах два победных мяча. В матче 9-го тура чемпионата России форвард забил гол в ворота "Амкара" (1:0). Кроме того, 20-летний игрок отличился в дебютной игре Лиги чемпионов, поразив ворота "Бенфики" (2:1).

Матч ЦСКА - "Ростов" состоится сегодня. Начало игры - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.