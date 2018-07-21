Виталий Мутко: "Надеюсь, что Березуцкие останутся в футболе. Мы найдем для них правильное применение"

Вице-премьер Виталий Мутко надеется, что завершившие игровую карьеру братья Василий и Алексей Березуцкие продолжат приносить пользу футболу.

- Могу высказать только сожаление с точки зрения болельщика. Но жизнь идет, - сказал Мутко. - Они долгие годы играли на высоком уровне, все сложнее держать форму и избегать травм.

Хочу поблагодарить их за огромный вклад вклад в российский футбол, за то, что так долго радовали болельщиков. Это лицо нашего футбола, надеюсь, что они останутся в футболе, и мы найдем для них правильное применение.

Это настоящие профессионалы, порядочные ребята. Дай бог им здоровья и всего наилучшего.