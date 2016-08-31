Виталий Мутко: "Игра "Ростова" должна привлечь новых инвесторов"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко считает, что те результаты, которые показывает "Ростов", должны привлечь новых инвесторов.

"Я думаю, что та позиция, которую занимает "Ростов", а самое главное, то, как он играет, сделают так, что инвесторы у него появятся, – приводит ТАСС слова Мутко. – Сегодня сборная России играет первый свой матч в обновленном составе, и очень приятно, что в ней играет пять футболистов "Ростова".