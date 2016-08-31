Виталий Мутко: "Игра "Ростова" должна привлечь новых инвесторов"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко считает, что те результаты, которые показывает "Ростов", должны привлечь новых инвесторов.
"Я думаю, что та позиция, которую занимает "Ростов", а самое главное, то, как он играет, сделают так, что инвесторы у него появятся, – приводит ТАСС слова Мутко. – Сегодня сборная России играет первый свой матч в обновленном составе, и очень приятно, что в ней играет пять футболистов "Ростова".
PAPAZOL_
Реалист!........... согласен с тобой! Неужели это всё ж таки мстя стАличных - выскочкам там всяким провинциальным, которые вздумали серебро ЧР (почти золото) брать. Поддержать бы сей самобытный клуб из глубинки.....а, его действительно "давят" ну, раздавят и чо ............... во, счастья то футбольному миру страны прибудет. Ура, завалили провинциалов ........ газнефтьалмазмяспромцветмет теперь вперёд!!! Так что ли...
17:53
Реалист!
Так не надо с первых туров давить Ростов со всех сторон. Все по указке сверху ополчились против команды - судьи, функционеры всех мастей, инвесторы. А ведь Ростов играет в ЛЧ!
17:44
PAPAZOL_
"думаю"...."появятся"....."должны"............. пена какая-то. Это бы Георгий Константинович Жуков в декабре 1941 года под Москвой бы рассуждал: "думаю должны появиться солдаты, которые отбросят немцев от столицы....". И всё. Порассуждал и всё. А потом бац и действительно какие-то солдаты появились и супостата от столицы отбросили...... Лучше бы я прочитал статью под заголовком: "Как министр спорта и президент ФСР спас футбольный клуб "Ростов" найдя для него спонсора." Или "Мутко - спаситель "Ростова"!" ..... а так одна пена. (потрут или нет сей пост??)
17:44
nikel.
По старой схеме - найти олигарха с ростовскими корнями и объяснить ему, как он на самом деле любит футбол. А Роберто Карлос еще продается?
17:19