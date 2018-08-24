Виталий Денисов будет выступать в "Крыльях" под номером 39

Сегодня "Крылья Советов" оформил арендное соглашение с защитником "Локомотива" и сборной Узбекистана Виталием Денисовым, информирует пресс-служба самарцев. Договор заключен до конца этого года. ​

В составе "Крыльев Советов" 31-летний футболист будет выступать под номером 39.

За железнодорожников Денисов выступал с 2013 года, провел 120 матчей, забил один гол.

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"Енисей" – "Крылья Советов": чемпионат России по футболу, РПЛ, 5-й тур, 27 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – в 17.30 (мск)