17:40 | Футбол — РПЛ

Виталий Денисов будет выступать в "Крыльях" под номером 39

Виталий ДЕНИСОВ (справа). Фото ФК "Крылья Советов", kc-camapa.ru
Виталий ДЕНИСОВ (справа). Фото ФК "Крылья Советов", kc-camapa.ru

Сегодня "Крылья Советов" оформил арендное соглашение с защитником "Локомотива" и сборной Узбекистана Виталием Денисовым, информирует пресс-служба самарцев. Договор заключен до конца этого года.

В составе "Крыльев Советов" 31-летний футболист будет выступать под номером 39.

За железнодорожников Денисов выступал с 2013 года, провел 120 матчей, забил один гол.

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http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?16418​

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