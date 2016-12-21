Виктория Лопырева: "Не вижу себя в роли комментатора, но согласилась бы стать президентом "Ростова"

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева, ставшая гостем обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА в авторской программе "Начистоту!", подчеркнула, что не видит себя в роли комментатора. По ее словам, современные специалисты хорошо справляются со своей работой.

– Никогда не хотели себя попробовать в роли комментатора на одном из спортивных телеканалов? – вопрос Лопыревой.

– Если честно, в этой роли себя не вижу. Быть ведущей и комментировать – разные вещи. К тому же наши ребята отлично справляются с такой работой. Мне интересно находиться в их компании, когда вместе смотрим футбол. Да и вне эфира их очень интересно послушать. Но когда даю интервью на радио, говорят, неплохо получается.

– А мысль стать президентом клуба не возникала?

– Представьте, возникала! Вот проснулась сегодня утром и думаю: "Чего мне в жизни не хватает? И поняла – стать президентом клуба". (Смеется.)

– Если предложили бы эту должность, какой коллектив выбрали бы?

– Конечно, "Ростов". Я же патриот.

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