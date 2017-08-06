Виктор Классон: "У "Краснодара" проблемы с командами послабее"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после ничьей против "Урала" (1:1) в матче 4-го тура премьер-лиги заявил, что команде нужно что-то изменить в своей игре, чтобы противостоять соперникам более низкого уровня. Также футболист отметил, что в его команде не присутствовала недооценка соперника.
– Я бы не сказал, что это еще один неудачный матч, но понятно, что мы очень недовольны качеством игры, – сказал Классон. – Очевидно, когда мы играем дома с командами послабее, у нас с ними проблемы, что-то нужно менять. Может, в тактике.
– То есть пока вы не знаете, что нужно поменять, за счет чего получится побеждать такие команды?
– Не знаю, может, это и правда в тактике нужно что-то изменить. А может, нужен заряд спортивной злости, чтобы выходить на поле и бороться.
– У вас было несколько хороших ситуаций, чтобы забить. Нехватка опыта или не ваша позиция?
– Не знаю, как это объяснить. Просто в один день выходишь – забиваешь 2 гола, в другой выходишь – 0. Я не могу сказать, что мне недостает опыта или не на той позиции играю. Просто вот так получается.
– Не было недооценки соперника?
– Нет. О ней вообще говорить не стоит никоим образом, потому что с "Уралом" в последнее время "Краснодар" достаточно много сыграл, и практически все матчи были тяжелыми. Поэтому о недооценке речи быть не может. (Екатерина ПОТАПОВА)
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02:04
Valdemarson
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00:22