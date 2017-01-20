Виктор Гончаренко: "Пока ЦСКА лишь тестирует схему "3-5-2"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ходе первого зимнего сбора армейцев в Кампоаморе отметил, что команда хорошо перенесла нагрузки, запланированные тренером по физподготовке Паулино Гранеро. Белорусский специалист также добавил, что в настоящий момент красно-синие лишь тестируют схему игры "3-5-2".

– Самое главное – чтобы мы хорошо подошли в весенней части чемпионата России, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Гончаренко. - Нагрузки перенесли хорошо. То, что тренер по физподготовке Паулино Гранеро планировал сделать, выполнено.



– После назначения вы сказали, что революции не будет. Когда вы более пристально взглянули на команду, можете сказать, насколько, все-таки, обширен фронт работ?

– Не могу сказать, что обширен, но и не скажу, что мал. Есть стандартная работа. Порадовало, с какой интенсивностью работали. Было много заданий на тренировках, все схватывали очень быстро. Мастерство, которое есть у команды, не может не радовать.



– Команда будет переориентироваться на новую тактическую модель 3-5-2, или пока это просто тестовый режим?

– Конечно, мы пока ее тестируем, пробуем. В то же время остается прошлогодняя схема. Она хорошо работала, но какие-то изменения нужны. Посмотрим, каким образом команда реагирует. У нас еще достаточно много товарищеских матчей, чтобы понять это. По тому, как мы работаем на тренировках, и как рассказываем на теории – считаю, что команда хорошо схватывает.