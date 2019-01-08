"Видим нынешнее состояние "Спартака". Главный тренер "Оренбурга" - про Карреру

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в интервью "СЭ" прокомментировал информацию о том, что вскоре он может покинуть свой пост.

– Среди ваших возможных сменщиков называют Массимо Карреру. Вас не пугает такой конкурент?

– Нет, не пугает. Мы готовились к "Спартаку" Карреры в первом матче сезона ("Оренбург уступил в Москве со счетом 0:1. – Прим. В.А.). Да, немножко робко смотрелись в атаке. Но игра в обороне была достаточно уверенной и надежной. Не хватило немного остроты, смелости впереди. В любом случае получили положительный опыт, поняли, что со всеми можно играть.

– Значит, не нервничаете, что вас сменит Каррера?

– Нет, абсолютно! А зачем нервничать? Видим нынешнее состояние "Спартака", которое осталось после Карреры. О чем переживать? Команда оказалась в полуразрушенном состоянии.

– При нем?

– Ну да. Каррера сделал ее чемпионом. Но дальнейший ход событий показал, что итальянец не справился с управлением. (Виталий Айрапетов)

Владимир Федотов: "Я не боюсь прихода Карреры. При нем "Спартак" оказался в полуразрушенном состоянии"