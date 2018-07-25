Вице-президент "Монако" призвал не ждать от Головина слишком многого в сезоне-2018/19

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев считает, что предстоящий сезон станет для полузащитника Алекандра Головина переходным. Ранее стало известно, что хавбек ЦСКА подпишет с французским клубом 5-летний контракт.

– Правда, что Головин сам до последнего момента выбирал между "Монако" и "Челси"?

– Да. Это так. Для него это было сложным решением. Я его полностью понимаю. Сложнейший выбор, ведь определяется дальнейшая карьера. "Челси" – это все-таки топ-клуб. Он задавал себе много вопросов, искал на них ответы. Но в итоге, считаю, поступил верно. Ничего гарантированно говорить сейчас нельзя. Но шансы раскрыться в "Монако" у него выше, чем в "Челси".

– Не смущало то, что Головин не владеет иностранным языком?

– Безусловно, это определенный минус. Но поэтому я рассматриваю предстоящий сезон для него как переходный. Прошу сразу всех болельщиков не ждать слишком многого от Александра. Адаптация к новому чемпионату, новой стране. Новый язык. Для этого всего нужно время. Мы обязательно поможем ему. Но какой-то период ему понадобится. Как я уже сказал, этот сезон следует рассматривать как переходный в его карьере.

– Вы лично собираетесь помогать Головину?

– Безусловно. Я много времени провожу с первой командой. Один из наших сотрудников говорит по-русски. Он будет находиться рядом с Александром. (Виталий АЙРАПЕТОВ)