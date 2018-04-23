ВФСО "Динамо": "Придерживаемся позиции, что Смертин был намеренно введен в заблуждение"

Руководство ВФСО "Динамо" выступило с заявлением по поводу расследования деятельности бывшего генерального директора футбольного клуба "Динамо" Евгения Муравьева.

Материалы по деятельности Е. И. Муравьева переданы в правоохранительные органы. Имеющаяся в распоряжении ВФСО информация позволяет придерживаться позиции, что А. Г. Смертин, занимающий должность исполнительного директора клуба намеренно был введен в заблуждение и исполнял прямые указания бывшего генерального директора ВФСО "Динамо"

Расследование основано на нескольких инцидентах, касающихся переходов защитника Константина Рауша и полузащитника Абдула Азиза Тетте. Под обоими контрактами стоят подписи исполнительного директора футбольного клуба "Динамо" Алексея Смертина.