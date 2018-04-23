18:44 | Футбол — РФПЛ

ВФСО "Динамо": "Придерживаемся позиции, что Смертин был намеренно введен в заблуждение"

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Руководство ВФСО "Динамо" выступило с заявлением по поводу расследования деятельности бывшего генерального директора футбольного клуба "Динамо" Евгения Муравьева.

Материалы по деятельности Е. И. Муравьева переданы в правоохранительные органы. Имеющаяся в распоряжении ВФСО информация позволяет придерживаться позиции, что А. Г. Смертин, занимающий должность исполнительного директора клуба намеренно был введен в заблуждение и исполнял прямые указания бывшего генерального директора ВФСО "Динамо"

Расследование основано на нескольких инцидентах, касающихся переходов защитника Константина Рауша и полузащитника Абдула Азиза Тетте. Под обоими контрактами стоят подписи исполнительного директора футбольного клуба "Динамо" Алексея Смертина.

Дополнительная информация

http://www.dynamo.su/news/25189/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Новоуепинни

Хотя может и реально без. Скока его ни слушал - реально серого вещества почти нет

19:54

Новоуепинни

Смертин че - без головы что-ле, тока руки есть подписи карябать? Уржусь щас

19:52

лесоруб Федя

Какая прелесть... обманули мальчишечку, запутали...

19:46

vikend357

как и Кормильцев...... ))) случайность!!!

19:36

titan2313

Смертин Вас по миру пустит, это второй Родченков!

19:17

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